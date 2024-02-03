ميناء الإسكندرية يستقبل 551 ألف طن سلع استراتيجية في ديسمبر 2023

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تزايدًا كبيرا خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت ارتفاعًا ضخمًا خلال شهر ديسمبر بواقع 143% إذ تم تداول 551 ألف طن تقريبًا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 227 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2022.

ارتفاع حركة البضائع

كما شهدت أيضا حركة البضائع العامة بدورها إرتفاعًا كبيرًا في حجم التداول خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 بواقع 57.4% تقريبًا وكذلك بضائع الصب الجاف والتي شهدت إرتفاعًا بواقع 37.5% عن ذات الفترة، وقد بلغت الزيادة الإجمالية في كميات البضائع المتداولة خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 نسبة 23% بواقع 5.6 مليون طن بضائع متداولة تقريبًا من مختلف الأنواع.

تصدر سفن البضائع

وفي سياق متصل فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايدًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث تصدرت سفن البضائع العامة أكثر أنواع السفن إرتفاعًا بواقع 51.1% بإجمالي عدد 133 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الصب السائل بنسبة 46% تقريبًا، كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الحاويات خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 حوالي 32.8% وأيضًا شهدت سفن الصب الجاف إرتفاعا عن نفس افترة بواقع 31.9% وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 39.9% خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 بواقع 435 سفينة.

تقديم كافة وسائل الدعم

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية، وكذا المتابعة والمراقبة؛ من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد واتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.