الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة مشرف بجامعة خاصة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ط.ا.ع" و" إ.ش.م" و" ع.ا.ع"و"ف.ز.ا" و"ي.م.ي" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، عما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بسرقة مشرف بإحدى الجامعات الخاصة بالإكراه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعله والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 2693 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهمين بسرقته تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات، أنه على أثر اتفاق بين المجني عليه "ه.إ.م" مشرف بإحدى الجامعات الخاصة، وبين المتهم الأول "ط.ا. ع" على شراء توك توك عرضه المتهم الأول للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن يسدد المجني عليه مبلغ مالي قدرة 20 ألف جنيه، وعقب تقابلهما سويا بمحل الواقعة وتسليمه المبلغ المالي وعند استلام المجني عليه التوك توك، وعند استقلالها فؤجي بسياره تقطع عليه الطريق ونزل منهم المتهم الثاني "إ.ش.م" وبحوزته سلاح أبيض سكين وكل من  " ع.ا.ع"و " ف.ز.ا" ي.م.ي" أسلحة بيضاء وشوم واستولوا علي التوكتوك وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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