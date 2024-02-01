السجن 3 سنوات لعامل تسبب فى عاهة مستديمة لشخص في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" بالسجن لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25998 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقى، يفيد ببلاغ من المجنى عليه بقيام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

نتائج التحقيقات

وتبين من التحقيقات أنه حال سير المجني عليه "ع.م.ع" عامل الوميتال، بالطريق العام استوقفه المتهم "ع.م.ع" دليفرى، وحدثت بينهما مشادة كلامية، على إثرها قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين استقرت فى يده اليسرى، فأحدثت عاهة مستديمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت، إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.