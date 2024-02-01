الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل تسبب فى عاهة مستديمة لشخص في الإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" بالسجن لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25998 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة باب شرقى، يفيد ببلاغ من المجنى عليه بقيام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض بدائرة القسم.

نتائج التحقيقات

وتبين من التحقيقات أنه حال سير المجني عليه "ع.م.ع" عامل الوميتال، بالطريق العام استوقفه المتهم "ع.م.ع" دليفرى، وحدثت بينهما مشادة كلامية، على إثرها قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين استقرت فى يده اليسرى، فأحدثت عاهة مستديمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت، إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق قتل سرقة الشروع في القتل نصب حوادث الدستور

مواد متعلقة

وصول المتهم بقتل "الطفل حمزة" إلى محكمة جنايات الفيوم

الأكثر قراءة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟