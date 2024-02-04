السجن المشدد 10 سنوات لعامل للاتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل أوناش بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 7013 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

ضبط المتهم

توصلت التحريات إلى قيام المتهم "ا.م.ال" عامل أوناش، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وعقب تنفيذ القرار، تم إلقاء القبض عليه مستقلا سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر على جوال بلاستيكي وبفض محتوياته تبين بداخله عدد 220 قطعة حشيش وحافظة بلاستيكية بداخلها مادة الميثامفيتامين، وبمواجهته أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضربالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.