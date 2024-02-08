الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بـ7.7 مليون جنيه.. ضربات أمنية موجعة لتجار الكيف في المحافظات

مخدرات
مخدرات

وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية لتجار المخدرات، تمكنت من خلالها من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بمحافظات الإسماعيلية، الشرقية، القليوبية، بني سويف ومطروح، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 7.5 مليون جنيه.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم الخميس، أنه إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشىء، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وفي الإسماعيلية، تم ضبط  عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى متحصلات نشاطه الإجرامي، كما تم ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وفي الشرقية، تم ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الحسينية وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام وكمية لمخدر الآيس الشابو وزنت 3 كيلو جرام وسيارة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وفي القليوبية، تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام وسلاح أبيض ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وميزان حساس.

كما تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 4.500 كيلو جرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي وميزان حساس.

وفي بني سويف، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 7.500 كيلو جرام وكمية لمخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام وبندقية خرطوش و2 طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالى متحصلات نشاطه الإجرامي وميزان حساس.

وفي مطروح، تم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 15،200 كيلو جرام و10000 قرص مخدر وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 7.750.000 جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية ضربات أمنية الأجهزة الأمنية المواد المخدرة عاطل

مواد متعلقة

"الداخلية" تضبط تشكيل عصابي تخصص في تجميع خام الذهب بأسوان

ضبط عصابة لسرقة الشقق في الساحل

ضبط 12624 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

ضبط 16475 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع و2325 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تحرير 197 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

القبض على مسئول شركة بالقاهرة بحوزته عملات أجنبية بقيمة 38 مليون جنيه

"الداخلية" تستجيب لالتماس مواطن من ذوي الهمم لاستخراج جواز سفر بمنزله بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| "حماس" تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"