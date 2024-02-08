ضبط مخدرات بـ7.7 مليون جنيه.. ضربات أمنية موجعة لتجار الكيف في المحافظات

وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية لتجار المخدرات، تمكنت من خلالها من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بمحافظات الإسماعيلية، الشرقية، القليوبية، بني سويف ومطروح، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 7.5 مليون جنيه.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم الخميس، أنه إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشىء، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وفي الإسماعيلية، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى متحصلات نشاطه الإجرامي، كما تم ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وفي الشرقية، تم ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الحسينية وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام وكمية لمخدر الآيس الشابو وزنت 3 كيلو جرام وسيارة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وفي القليوبية، تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام وسلاح أبيض ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وميزان حساس.

كما تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 4.500 كيلو جرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي وميزان حساس.

وفي بني سويف، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 7.500 كيلو جرام وكمية لمخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام وبندقية خرطوش و2 طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالى متحصلات نشاطه الإجرامي وميزان حساس.

وفي مطروح، تم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 15،200 كيلو جرام و10000 قرص مخدر وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 7.750.000 جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.