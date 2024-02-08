ادعى تعرضه للسرقة.. القبض على سائق استولى على أموال شركته في البحر الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على سائق بشركة، لادعائه تعرضه لواقعة سرقة بالإكراه، بالاتفاق مع آخر بمحافظة البحر الأحمر؛ بهدف سرقة أموال عهدته.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، بلاغا من سائق ومقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية، بأنه حال قيادته سيارة نصف نقل ملك مالك شركة للتوريدات الغذائية - مقيم بدائرة القسم يعمل طرفه فوجئ بسيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها 3 مجهولين قاموا باستيقافه وتهديده بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مالي قيمة تحصيل بضائع مباعة لصالح الشركة محل عمله، وتركه بمحل البلاغ فى حالة إعياء.

نتائج التحقيقات

وتوصلت جهود وتحقيقات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر إلى عدم صحة أقوال المُبلغ، وتبين قيامه بالاتفاق مع سائق - مقيم بدائرة القسم على اختلاق الواقعة والاستيلاء على المبلغ المشار إليه واقتسامه فيما بينهما، عقب قيامه بتجميع المبالغ المالية من عملاء الشركة محل عمله وتسليمها له.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والمبلغ المالي المستولي عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق