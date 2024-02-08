الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ادعى تعرضه للسرقة.. القبض على سائق استولى على أموال شركته في البحر الأحمر

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على  سائق بشركة، لادعائه تعرضه لواقعة سرقة بالإكراه، بالاتفاق مع آخر بمحافظة البحر الأحمر؛ بهدف سرقة أموال عهدته.

 تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، بلاغا من سائق ومقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية، بأنه حال قيادته سيارة نصف نقل ملك مالك شركة للتوريدات الغذائية - مقيم بدائرة القسم يعمل طرفه فوجئ بسيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها 3 مجهولين قاموا باستيقافه وتهديده بالأسلحة النارية والاستيلاء منه على مبلغ مالي قيمة تحصيل بضائع مباعة لصالح الشركة محل عمله، وتركه بمحل البلاغ فى حالة إعياء.

 نتائج التحقيقات

وتوصلت جهود  وتحقيقات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر إلى عدم صحة أقوال المُبلغ، وتبين قيامه بالاتفاق مع سائق - مقيم بدائرة القسم على اختلاق الواقعة والاستيلاء على المبلغ المشار إليه واقتسامه فيما بينهما، عقب قيامه بتجميع المبالغ المالية من عملاء الشركة محل عمله وتسليمها له.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والمبلغ المالي المستولي عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

الأجهزة الأمنية سائق سرقة بالاكراه سرقة أموال عهدته الامن العام

مواد متعلقة

تحرير 565 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1489 رخصة لعدم وجود ملصق إلكتروني

ضبط متهم بسرقة السيارات في مدينة نصر

ضبط عاطل سرق دراجة نارية فى السيدة زينب

"الداخلية" تضبط تشكيل عصابي تخصص في تجميع خام الذهب بأسوان

ضبط عصابة لسرقة الشقق في الساحل

ضبط 12624 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

ضبط 16475 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع و2325 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| "حماس" تعلن وصول وفدها إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"