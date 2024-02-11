الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 54 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ20 مليون جنيه خلال 24 ساعة

العملات الأجنبية 
العملات الأجنبية 

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط 54 قضية "إتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتجار العملات الاجنبية السوق المصرفي

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