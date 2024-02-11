تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16341 مخالفة مرورية متنوعة بينها 451 مخالفة السير بدون تراخيص.



أسفرت الجهود عن ضبط 51 دراجة نارية مخالفة، 9959 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 25 مخالفة موقف عشوائي، 553 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.