اعترافات عصابة الوايلى بالقليوبية: "بنبيع الدراجات النارية المسروقة"

أقرت عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية، بارتكابهم 4 وقائع سرقات لدراجات نارية بمنطقة الوايلي، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهمون أنهم يسرقون تلك الدراجات النارية عن طريق توصيل الأسلاك، ثم تحريكها والهروب بها، وأضافوا قيامهم بالتصرف في المسروقات لدى عميلهم سيئ النية بالقليوبية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (4 عاطلين- لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" في منطقة الوايلي.