السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات عصابة الوايلى بالقليوبية: "بنبيع الدراجات النارية المسروقة"

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أقرت عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية، بارتكابهم 4 وقائع سرقات لدراجات نارية بمنطقة الوايلي، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشف المتهمون أنهم يسرقون تلك الدراجات النارية عن طريق توصيل الأسلاك، ثم تحريكها والهروب بها، وأضافوا قيامهم بالتصرف في المسروقات لدى عميلهم سيئ النية بالقليوبية.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (4 عاطلين- لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" في منطقة الوايلي.

تشكيل عصابي محافظة القاهرة دراجات نارية طريق توصيل الأسلاك مديرية امن القاهرة منطقة الويلي

مواد متعلقة

كشف تفاصيل "شتم" مواطن لسيدة على "إنستجرام" فى القاهرة

سقوط "تجار الكيف" في القليوبية وقنا.. مخدرات بـ3.5 مليون جنيه

أمن المنافذ: ضبط 3 قضايا تهريب بضائع.. و2225 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الداخلية: ضبط شبكات بث قنوات مشفرة دون ترخيص فى القاهرة

"الداخلية" تضبط 724 طن سلع غذائية فى الشرقية

ضبط 54 قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 18 مليون جنيه

ضبط 10 تجار مخدرات بحوزتهم 15.5 كيلو حشيش وهيروين فى القليوبية

ضبط 1309 قضايا حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل.. أبواب معبر رفح تكذب "تصريحات" بايدن

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

عاجل| "اتحاد العمال": هذا هو الحل لزيادة الأجور فى القطاع الخاص

بسبب أسبقية الرى.. 5 مصابين فى مشاجرة بالبحيرة

مصرع شخص ونجاة 6 آخرين فى حريق سيارة أعلى "الدائرى الإقليمى"

محلل سياسى: إسرائيل بدأت عملية عقاب جماعى حتى تضغط على المنطقة ومصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح