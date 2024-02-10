السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 54 قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 18 مليون جنيه

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

كشفت وزارة الداخلية، عن استمرار الضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 54 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 18 مليون جنيه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارةالداخلية جرائم الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي أسعار العملات السوق المصرفي قضية إتجار فى العملات العملات الاجنبية

مواد متعلقة

سقوط عصابة الدراجات النارية والاتجار فى المواد المخدرة بالوايلى

ضبط 191 قطعة سلاح نارى و310 قضايا مخدرات

ضبط 10 بحوزتهم حشيش وهيروين فى القاهرة

ضبط 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالتبين

تحرير 1382 مخالفة لعدم الالتزام بتركيب "الملصق الإلكترونى"

سيولة مرورية بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة

استولوا على 99 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي بالمنوفية نصبوا على المواطنين

خلال 24 ساعة.. ضبط‏ 21088 مخالفة مرورية

الأكثر قراءة

عاجل| فلسطين: مصر الأكثر حرصًا على إدخال المساعدات إلى غزة.. وبايدن "مخطئ"

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

تحديث لحظي.. تعرف على أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت

إزالة "جسم غريب" من عين طفل فلسطينى بـ"طب طنطا".. وأمه تشكر الرئيس السيسى

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة

انتحلت اسم شقيقتها.. السجن المشدد 10 سنوات غيابيًا لربة منزل بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح