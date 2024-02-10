ضبط 54 قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 18 مليون جنيه

كشفت وزارة الداخلية، عن استمرار الضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 54 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 18 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.