السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالتبين

الامن المصري
الامن المصري

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط 7 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات  بالتبين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (7 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة التبين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المُشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2 متر وبعمق 10 متر وأدوات التنقيب)، وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة أعمال الحفر والتنقيب التنقيب عن الآثار التبين أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار

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