السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 5 من مروجى المخدرات فى السلام

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة السلام حبس المتهمين بحيازة كميات متنوعة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كجم – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار).

كما تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الأستروكس-البودر" - ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

نيابة السلام حبس المتهمين المخدرات منطقة السلام امن القاهرة عاطلين

مواد متعلقة

حبس عاملة لسرقتها مصوغات ذهبية من شقة بمصر الجديدة

"عصابة العواجيز".. حبس 3 متهمين بقتل مسن في الغربية

"ضربه لساعات".. حبس دجال تسبب فى وفاة طفل بالخصوص

حبس طالب متهم بابتزاز فتاة والتهديد بنشر صورها بالجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

رابط التقديم في وظائف البريد المصري.. شروطه وتفاصيله

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مساعد بايدن: واشنطن لم تعترض على وصف إسرائيل سكان غزة بـ"الحيوانات"

مشاركة مميزة للأفلام المصرية فى مهرجان بغداد السينمائى الدولى

انتظام الدراسة بمدارس البحيرة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟