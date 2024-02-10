حبس 5 من مروجى المخدرات فى السلام

قررت نيابة السلام حبس المتهمين بحيازة كميات متنوعة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كجم – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار).

كما تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الأستروكس-البودر" - ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.