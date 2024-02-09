"عصابة العواجيز".. حبس 3 متهمين بقتل مسن في الغربية

قررت نيابة مركز طنطا حبس 3 متهمين بقرية محلة منوف التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية بعد قيامهم بقتل مسن في العقد السابع من عمره.

وتلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا بمقتل مسن في العقد السابع والعثور على جثمانه ملقى بترعة "البروجية".

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات أن الجثة لمسن 65 عامآ يدعي "أ.ك" من قرية دماط التابعة لمركز ومدينة قطور.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "ق.ا" و "م.ا" و "ا.ا" جمعيهم في العقد الخامس ومقيمين في قرية أميوط التابعة لمركز ومدينة قطور وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من اجراءات وتصاريح الدفن.