الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بالموسكى

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة المتاجر بمنطقة الموسكى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.

البداية عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامهما بسرقة "بعض الأجهزة" من داخل ورشة أحذية كائنة بدائرة القسم وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل"، كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة أخرى بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما "عاطل- مقيم بدائرة القسم" أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق حبس عاطلين نشاطهم الإجرامي سرقة المتاجر الموسكي تحريات المباحث

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