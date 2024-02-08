تجديد حبس 3 متهمين بالسطو المسلح على صيدلية في الجيزة

جدد قاضي المعارضات حبس 3 متهمين بسرقة طبيب ومساعد صيدلي حال وجودهما داخل صيدلية في أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة - لأحدهم معلومات جنائية - سرقوا طبيب ومساعد صيدلي حال تواجدهما داخل الصيدلية محل عملهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وإشهار فرد محلي، وسلاح أبيض، وقاموا بتهديدهما بالقتل في حالة عدم الاستجابة له في أخذ الأموال وسرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي ولاذوا بالهرب.

وعقب القبض عليهم، أدلوا باعترافات تفصيلية بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الواقعة والهواتف المحمولة المستولى عليها وجزء من المبلغ المالي، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.