الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى الاستروكس بالسلام

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات، اليوم،  حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في الاستروكس المخدر بمدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 عاطلين، قبل ترويج كمية من الأستروكس والبودر المخدر على المتعاطين بمدينة السلام.

ونجحت قوة أمنية من ضباط قسم شرطة السلام في ضبط  (3 عاطلين) بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية لمخدر  الأستروكس - كمية لمادة البودر المخدر" - الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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