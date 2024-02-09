"ضربه لساعات".. حبس دجال تسبب فى وفاة طفل بالخصوص

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بحبس دجال 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب طفل حتى الموت بحجة إصابته بمس شيطاني بالخصوص.

وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة الخصوص، في واقعة مقتل طالب في الصف الأول الإعدادي على يد دجال بمنطقة السقيلي بالخصوص بمحافظة القليوبية، عن أن المتهم يدعى "م" ومشهور بالدجل والشعوذة، وأن والد المجني عليه استعان به بعد مرور الطفل بعدة اضطرابات نفسية، حيث أقنعه المتهم بأن نجله ممسوس بالشيطان.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أقنع أسرة الطفل بضرورة استخدام الضرب كوسيلة للعلاج من المس الشيطاني الذي تعرض له، حيث وضع ألواحا من الثلج على المجني عليه وظل يضربه لساعات حتى فارق الحياة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل يدعي مصطفي 14 عامًا، إثر تعرضه للضرب المبرح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة دجال اعتزم علاج الطفل، بناء على رغبة والده، وظل يضرب فيه ضربا مبرحا بحجة إصابته بمس شيطاني حتى لقى وافته المنية، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.