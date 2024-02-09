الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ضربه لساعات".. حبس دجال تسبب فى وفاة طفل بالخصوص

دجال
دجال

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بحبس دجال 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب طفل حتى الموت بحجة إصابته بمس شيطاني بالخصوص.

وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة الخصوص، في واقعة مقتل طالب في الصف الأول الإعدادي على يد دجال بمنطقة السقيلي بالخصوص بمحافظة القليوبية، عن أن المتهم يدعى "م" ومشهور بالدجل والشعوذة، وأن والد المجني عليه استعان به بعد مرور الطفل بعدة اضطرابات نفسية، حيث أقنعه المتهم بأن نجله ممسوس بالشيطان.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أقنع أسرة الطفل بضرورة استخدام الضرب كوسيلة للعلاج من المس الشيطاني الذي تعرض له، حيث وضع ألواحا من الثلج على المجني عليه وظل يضربه لساعات حتى فارق الحياة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل يدعي مصطفي 14 عامًا، إثر تعرضه للضرب المبرح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة دجال اعتزم علاج الطفل، بناء على رغبة والده، وظل يضرب فيه ضربا مبرحا بحجة إصابته بمس شيطاني حتى لقى وافته المنية، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

ضرب طفل حتى الموت مس شيطان الخصوص تحقيقات الأولية الدجل والشعوذة

مواد متعلقة

حبس طالب متهم بابتزاز فتاة والتهديد بنشر صورها بالجيزة

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بالموسكى

حبس عاطلين لسرقتهما أجهزة من ورشة بالموسكى

الأكثر قراءة

ما هو مقدار الشعر المتساقط الطبيعي أثناء الاستحمام؟ الطب يجيب

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

"مسافة السكة"| الرئيس السيسى: "لم ولن نخذل أمتنا العربية أبدًا"

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس