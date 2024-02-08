الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس طالب متهم بابتزاز فتاة والتهديد بنشر صورها بالجيزة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق فى الجيزة حبس طالب متهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل في أبو النمرس. 

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع الطالب المتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها علي مواقع التواصل في أبو النمرس.

وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عاطل وبرفقته نجلته "ريتاج" 17 سنة، يتهمان فيه طالبا بابتزاز نجلته وتهديدها بنشر صور خاصة بها تحصل عليها منها خلال تعارفهما على فيسبوك ومقيم بدائرة المركز، وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه "مصطفى. ط"، 20 سنة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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