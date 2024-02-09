الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاملة لسرقتها مصوغات ذهبية من شقة بمصر الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس حبس عاملة اربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل منزل بمصر الجديدة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ لقيامها بارتكاب سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالي) من داخل منزل سيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتها جزء من المسروقات.

وأضافت أنها قامت ببيع باقى المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية" وتم ضبط باقي المشغولات الذهبية لديه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة عين شمس مشغولات ذهبية مصر الجديدة التحريات الأمنية قسم شرطة عين شمس

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