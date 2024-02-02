حبس تشكيل سرقة السيارات بشبين الكوم

قررت نيابة شبين الكوم حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقة السيارات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكشفت التحريات، عن قيام 4 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على "فرد محلى وطلقة- سلاح أبيض مطواة وسيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها ودراجة نارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم وأضافوا بحيازتهم السلاحين "النارى- الأبيض" لحماية نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.