الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 12672 قضية سرقة كهرباء فى 24 ساعة

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

تواصل  وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون. فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة  حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط "1700" قضية متنوعة. 

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط "12672" قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. 

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط "164" قضية فى عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط "102" قضية متنوعة وضبط كل المخالفات، أبرزها "مخالفات مبان، محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية".

 هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وزارة الداخلية الحملات الأمنية الم كبرة السيطرة الأمنية الأنشطة الإجرامية الجهات المعنية

مواد متعلقة

بقطع الوصلات.. ضبط عصابة ارتكبت سرقة 11 دراجة نارية فى الغربية

ضبط حلوانى تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية

أمن القاهرة يضبط 3 لصوص فى عين شمس

تفاصيل ضبط "ترسانة أسلحة نارية" فى 4 محافظات

بينها 472 طن دقيق وأرز.. ضبط 1262 قضية تموينية خلال 24 ساعة

تحرير 1529 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

ضربة أمنية لتجار العملة.. 42 قضية اتجار بـ13 مليون جنيه

الأمن العام يُكشّر عن أنيابه لمحتكرى السلع.. 1387 قضية حجب سلع تموينية فى 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

"اتحسدت بعد الهنا".. البلوجر ليلى محمود تبكي: يارب هون (فيديوجراف)

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

طرده منجد من العمل فأنهى حياته فى العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة