الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل ضبط "ترسانة أسلحة نارية" في 4 محافظات

الأسلحة المضبوطة
الأسلحة المضبوطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، الإسكندرية، أسوان، ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 أسفرت جهود حملات ضباط قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، في نطاق مديرية أمن أسيوط، عن ضبط (33) قضية سلاح نارى، ضبط خلالهم (13 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش - 21 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية").

كما ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (1،840 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1،750 كيلو جرام لمخدر الشابو) بحوزة (8 متهمين "لـ7 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ (258) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن الإسكندرية

نجحت الجهود في ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1،600 كيلو جرام ) بحوزة (6 متهمين)، وضبط (6) قضايا سلاح نارى، وضبط خلالهم (6 قطع سلاح نارى) بحوزة (6 متهمين).

مديرية أمن أسوان

نجحت الجهود في ضبط (4) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (8،700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5،500 كيلو جرام لمخدر البانجو– عدد من الأقراص المخدرة) وضبط (3 فرد محلى – طبنجة - عدد من الطلقات)، وتنفيذ عدد (844) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

تمكنت الجهود من ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو–  7،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وضبط (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

الامن العام الإسكندرية أسوان ودمياط دمياط اللواء محمود أبوعمرة مديرية امن أسيوط بندقية آلية بندقية خرطوش المواد المخدرة مخدر الحشيش

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