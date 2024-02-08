ضربة أمنية لتجار العملة.. 42 قضية اتجار بـ13 مليون جنيه

يواصل قطاع الأمن العام جهوده الأمنية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضبط تجار العملات في السوق السوداء.

وأسفرت جهود القطاع بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 42 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 13 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.