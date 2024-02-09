الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن القاهرة يضبط 3 لصوص فى عين شمس

ضبط 3 لصوص
ضبط 3 لصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامها بارتكاب سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى) من داخل منزل سيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتها جزء من المسروقات.

وأضافت أنها قامت ببيع باقى المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية" وتم ضبط باقى المشغولات الذهبية لديه.

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (فرد محلى- 2 سلاح أبيض- دراجة نارية) وبمواجهتهما اعترفا بأن الدراجة النارية من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب قطع الأسلاك، وحيازتهما الأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

امن القاهرة قسم شرطة عين شمس قسم شرطة مصر الجديدة المشغولات الذهبية الدراجة النارية قطع الأسلاك

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