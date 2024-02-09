أمن القاهرة يضبط 3 لصوص فى عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامها بارتكاب سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى) من داخل منزل سيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتها جزء من المسروقات.

وأضافت أنها قامت ببيع باقى المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب "حسن النية" وتم ضبط باقى المشغولات الذهبية لديه.

كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (فرد محلى- 2 سلاح أبيض- دراجة نارية) وبمواجهتهما اعترفا بأن الدراجة النارية من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب قطع الأسلاك، وحيازتهما الأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع عن نشاطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.