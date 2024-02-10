السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 191 قطعة سلاح ناري و310 قضايا مخدرات

سلاح ناري
سلاح ناري

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 191 قطعة سلاح ناري، و310 قضايا مخدرات، وتنفيذ 83942 حكما قضائيا متنوعا.

وقالت الداخلية، إنه في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 191 قطعة سلاح ناري بحوزة 157 متهما».

وأضافت أنه «في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 83942 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 310 قضية مخدرات مع 362 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 27 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 18 متهمًا».

وتابعت «فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 260 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 19415مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

قطاع الأمن العام مساعد وزير الداخلية اللواء محمود أبوعمرة سلاح نارى

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