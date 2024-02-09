أمن المنافذ يضبط 1984 مخالفة مرورية وينفذ 259 حكمًا قضائيًا

يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهوده فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

نتائج حملات قطاع أمن المنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع تم ضبط 3 قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 1984 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: تم ضبط 34 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 259 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: تم ضبط 5 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.