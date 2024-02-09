الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 54 قضية اتجار فى النقد الأجنبى المشبوه بـ17 مليون جنيه

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط (54) قضية اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالى (17مليون جنيه). 

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة العملات الاجنبية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أسعار العملات السوق المصرفي

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