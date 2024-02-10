السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1382 مخالفة لعدم الالتزام بتركيب "الملصق الإلكترونى"

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 1382 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا. 

كما رفعت أجهزة الأمن 32 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 531 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

وزارة الداخلية عدم تركيب الملصق الإلكتروني قرار وزارة الداخلية سيارة دراجة نارية متروكة متهالكة م تركيب الملصق الإلكترونى

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