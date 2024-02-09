خلال 24 ساعة.. ضبط‏ 21088 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 13547 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 21088 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية، 524 مخالفة السير بدون تراخيص، 65 دراجة نارية مخالفة، 13547 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 17 مخالفة موقف عشوائى، 516 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.