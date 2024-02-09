الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط‏ 21088 مخالفة مرورية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 13547 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 21088 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية، 524 مخالفة السير بدون تراخيص، 65 دراجة نارية مخالفة، 13547 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 17 مخالفة موقف عشوائى، 516 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.  

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور قائدي السيارات وقوع الحوادث تجاوز السرعة المقررة

مواد متعلقة

أمن المنافذ يضبط 1984 مخالفة مرورية وينفذ 259 حكمًا قضائيًا

ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام بـ87 سنة سجنًا

ضبط 316 قضية مخدرات و142 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 84278 حكمًا قضائيًا

كشف لغز مقتل سائق توكتوك فى كرموز

ضبط 12672 قضية سرقة كهرباء فى 24 ساعة

طرده منجد من العمل فأنهى حياته فى العاشر من رمضان

ضبط شركة إنتاج فنى شهيرة بدون ترخيص فى الجيزة

تحرير 173 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

"اتحسدت بعد الهنا".. البلوجر ليلى محمود تبكي: يارب هون (فيديوجراف)

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

طرده منجد من العمل فأنهى حياته فى العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة