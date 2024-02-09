الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شركة إنتاج فنى شهيرة بدون ترخيص فى الجيزة

ضبط شركة إنتاج فنى
ضبط شركة إنتاج فنى شهيرة

نجحت مباحث المصنفات في ضبط شركة إنتاج فنى شهيرة بدون ترخيص بالجيزة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 نتائج التحريات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة "يحمل جنسية إحدى الدول") بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" وتحتوى على "استديو تسجيل صوتى"، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحملة عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا مسجلة داخل "الاستديو" وكذا محملة عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج منسوخة ومنسوبة صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالكها، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط مكونات "الاستديو" (وحدة معالجة مركزية - وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص"). 

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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