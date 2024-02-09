الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طرده منجد من العمل فأنهى حياته فى العاشر من رمضان

الأمن
الأمن

نجحت أجهزة الأمن بالشرقية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة العاشر من رمضان ثالث، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة ثالث العاشر بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة (منجد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) داخل الشقة سكنه "مستأجرة ".

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (منجد - مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تردده على المصنع محل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة فى ضوء سابقة عمله لدى المجنى عليه وطرده من العمل لخلافات مالية، وبتاريخ الواقعة توجه لمسكن المجنى عليه وطالبه بالمبلغ المالى فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدى عليه بسلاح أبيض وأحدث إصابته التى أودت بحياته وسرقة هاتفه المحمول ولاذ بالهرب، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة فى الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالشرقية العاشر من رمضان ثالث العاشر من رمضان مديرية أمن الشرقية مركز شرطة كفرالشيخ قتل منجد في العاشر من رمضان

الأكثر قراءة

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

"اتحسدت بعد الهنا".. البلوجر ليلى محمود تبكي: يارب هون (فيديوجراف)

تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024 في مصر بالمصنعية

طرده منجد من العمل فأنهى حياته فى العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة