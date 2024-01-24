الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أنهت لعبتها لسرقة "الحلق".. "يارا" ماتت على إيد جارتها في الشرقية

جثة طفلة
جثة طفلة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة في الثامنة من عمرها، بعد اختفائها عن منزلها بإحدى قرى مركز أولاد صقر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جارة الطفلة بدافع سرقة قرطها الذهبي.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفلة "يارا هيثم محمود" 8 سنوات، مقيمة قرية بنى حسن التابعة لمركز أولاد صقر، جثة هامدة ملفوفة فى ملاءة قماش أعلى سطح منزل جيرانها، بعد ساعات من اختفائها، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

شُكل فريق بحث جنائي، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ن ح م" 21 عاما ربة منزل جارة المجني عليها، قامت باستدراج الطفلة أثناء لهوها بالشارع، وقامت باصطحابها إلى السطح لإبعادها عن أعين ذويها، وذلك لسرقة قرطها الذهبي، وحال مقاومة الطفلة المجني عليها وصراخها قامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقامت بالتخلص منها أعلى سطح منزل مجاور في محل العثور عليها لإبعاد الجريمة عنها.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مديرية أمن الشرقية الامن العام جثة طفلة مركز أولاد صقر سرقة النيابة العامة

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