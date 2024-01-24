الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فريق بحث لحل لغز سقوط مواطن عربى من الطابق السابع بنزلة السمان

سقوط شخص
سقوط شخص

كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور علي جثة شخص عربي الجنسية سقط من الطابق السابع بنزلة السمان.

 

 شهدت منطقة نزلة السمان، التابعة لمحافظة الجيزة، حادث سقوط شخص عربي الجنسية من الطابق السابع بأحد العقارات، مما أسفر عنه مصرعه في الحال.

 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا مفاده العثور على جثة شخص أمام أحد العقارات بمنطقة نزلة السمان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

 

وبالفحص تبين أن الشخص عربي الجنسية، وسقط من الطابق السابع بالعقار، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويجري رجال الأمن الفحص وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على الأسباب الرئيسية لسقوطه وفحص حول إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط شخص شخص عربي الجنسية الطابق السابع نزلة السمان تشكيل فريق بحث

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