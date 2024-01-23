الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع أجنبي "سقط من السابع" في نزلة السمان بالجيزة

سقوط اجنبي
سقوط اجنبي

شهدت منطقة نزلة السمان، التابعة لمحافظة الجيزة، حادث سقوط شخص عربي الجنسية من الطابق السابع بأحد العقارات، مما أسفر عنه مصرعه في الحال.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا مفاده العثور على جثة شخص أمام أحد العقارات بمنطقة نزلة السمان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

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وبالفحص تبين أن الشخص عربي الجنسية، وسقط من الطابق السابع بالعقار، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى الخاصة بأقرب مستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويجري رجال الأمن الفحص وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على الأسباب الرئيسية لسقوطه وفحص حول إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة.

جثة اجنبي نزلة السمان الجيزة شخص عربي الجنسية النجدة

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