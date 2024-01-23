حبس الأب المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت بالمطرية

قررت نيابة شرق القاهرة حبس الأب المتهم بتعذيب ابنته وإلقائها من أعلى عقار في منطقة المطرية، لتلقى مصرعها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بالجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم أنهى حياة ابنته البالغة من العمر 13 عاما بإلقائها من علو، لتلقى مصرعها في الحال، وادعي أمام الجيران والأهالي أنها سقطت عقب وجودها في الشرفة.

وقال الطبيب الشرعي، إن الطفلة تعرضت للقذف وتوفيت نتيجة سقوطها من علو وأن شخصا ما ألقي بها، وعقب سماع أقوال الجيران أكدوا أن والد الطفلة دائم التعدي عليها بالضرب والتعذيب هي ووالدتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد بوصول جثمان طفلة تبلغ من العمر 13، وبها إصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجروح وأثار حرق،وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بإنهاء حياة ابنته بعد وصلة تعذيب في إحدى العقارات بالمطرية.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المطرية لفحص الواقعة، وبسؤال والدها قرر بسقوطها من علو أثناء اللهو، وبإجراء التحريات تبين عدم صحه أقواله، وبسؤال والدتها والجيران أفادوا بأن والدها عامل رخام دائم التعدي على ابنته ووالدتها بالضرب والتعذيب.

وتبين أنه اختلق سقوطها من علو للهروب من جريمة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعرضه على النيابة وتولت النيابة التحقيقات وما زالت مستمرة.