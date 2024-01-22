زواج مدمّر.. رحلة سيدة الزاوية وابنة جرجا للموت بسبب زوجيهما

مليئة هى البيوت المصرية بنموذج الزوجة التي تتحمل الكثير من المعاملة السيئة؛ للحفاظ على الأبناء والبيت ودائمًا ما تردد:"مش عايزة بيتي يتخرب"، إلاّ أن الزوج يكون قاسيا، فيتمادى في عنفه وينتهي احتمال الزوجة وصبرها بكارثة فقد تدفع حياتها ثمنا لتضحيتها مع زوج لا يستحق.

حكاية سيدة الزاوية الحمراء

سيدة الزاوية الحمراء كانت خير مثال لتلك النوعية من الزوجات المضحيات فمنذ بداية حياتها كانت تعاني من قسوة أبيها المستمرة وتعديه الدائم عليها وعلى أشقائها بالضرب بسبب وبدون سبب.. تنتظر "فارس الأحلام" لينقذها مما تعاني ومع أول عريس طرق بابها قبل 16 عاما وافقت على الفور معتقدة أنه المنقذ لكن كانت الصدمة عندما اصطدمت بمعاملته السيئة لها ليتكرر نفس سيناريو حياتها في منزل أبيها.

عندما استوعبت الزوجة أنها لابد ان تتخلى عن تلك العلاقة الزوجية المؤذية كانت أنجبت طفلها الأول ففضلت تحمل قسوة زوجها لتربية ابنها بدلا من العودة لأبيها مطلقة تحمل طفل، مع استمرار السنوات أنجبت الزوجة 3 أطفال آخرين ولم تنقطع معاملة زوجها العنيفة لها حيث اعتاد على ضربها ضربا مبرحا لدرجة تمزيقه جسدها بـ"كتر" الشهر الماضي، وكعادة غيرها من السيدات كانت تخشى تحرير محضر ضده لعدم تشريد أبنائها واتقاء شره خاصة أن اسرته كانت تعينه على إيذائها.

صباح السبت الماضي وفي أحد عقارات منطقة الزاوية الحمراء دوت صرخات صاحبها صوت ارتطام قوي ليفاجئ جيران السيدة بسقوطها من شرفة شقتها ويقف زوجها مذهولا ينظر عليها وقد أحاطت دمائها بجسدها بعدما فارقت الحياة نتيجة سقوطها، رجال المباحث انتقلوا إلى مسرح الحادث ليحاول الزوج وأمه انكار صلتهما بسقوط الزوجة من الشرفة ومقتلها الا ان التحريات كشفت أن الزوج كان يتعى عليها بالضرب كعادته منذ زواجهما وحاولت الزوجة الهرب منه وخرجت من الشرفة للعبور للشرفة المجاورة الا انه لاحقها وحاول ادخالها عنوة ليختل توزانها وتسقط جثة هامدة.

النيابة العامة بدأت التحقيقات لبيان مدى تورط الزوج ووجود شبهة جنائية في الحادث وصرحت بدفن الزوجة عقب الانتهاء من تشريحها ومازالت التحقيقات مستمرة.

ابنة جرجا

في مدينة جرجا بمحافظة سوهاج كانت سيدة على موعد مع حفلة تعذيب من زوجها بعد خلاف نشب بينهما فما كان من الزوج الا ان حملها وألقاها من شرفة الطابق الثالث لتصاب بجروح وكسور في مختلف أنحاء جسدها.

كانت ربة منزل في نهاية العقد الثاني من العُمر، قد أصيبت بجرح قطعي أعلى الجبهة من الناحية اليمنى، إثر تعدي زوجها عليها وإلقاءها من شرفة المنزل بالطابق الثالث، بسبب الخلافات الأسرية القائمة بينهما، في دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بجرجا، مفادها وصول المدعوة "عزة ع.ع.ع- 19 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، مصابة بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية، وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل حدثت مشادة كلامية بينها وبين زوجها المدعو (ح.ج.ك- 33 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

وتطورت إلى التشابك بالأيدي وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت من شرفة الطابق الثالث بمسكن الزوجية، واتهمت زوجها بدفعها والتسبب في أحداث إصابتها المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم لذات السبب سالف الذكر، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.