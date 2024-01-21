الخلافات الزوجية تقود عاملا لدفع زوجته من «شرفة الشقة» في سوهاج

أسقط عامل زوجته بقوة من شرفة مسكنهما بالطابق الثالث بدائرة مركز جرجا، وأصيبت المذكورة بجروح قطعية في الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وكشفت التحقيقات أن مشاجرة وتشابك بالايدى حدث بينهما بسبب خلافات الزوجية.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود إشارة من مستشفي جرجا العام، بوصول "عزه.ع " ربة منزل ومقيمه بدائرة المركز مصابه بجرح قطعي أعلي الجبهة من الناحية اليمني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إدعاء سقوط من علو، وتم تحويلها إلى مستشفي سوهاج الجامعي، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية.

مشادة كلامية السبب

كشفت المعاينة وأقوال المذكورة، أنه أثناء تواجدها بالمنزل حدثت مشادة كلامية بينها وزوجها عامل ومقيم بذات الناحية، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتطورت المشادة إلى التشابك بالأيدي، وحال ذلك إختل توازنها وسقطت من شرفة الطابق الثالث بمسكن الزوجية.

واتهمت زوجها المذكور بدفعها والتسبب فـي إحداث إصابتها، وتمكنت قوة من مباحث مركز جرجا من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق لذات السبب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.