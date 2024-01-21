الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حادث مروع وإصابة 15 مواطنًا فى المنيا

اسعاف
اسعاف

وقع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا، بالقرب من طريق بلنصورة الصحراوي الغربى، أسفر عن إصابة  15 مواطنًا.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا يفيد بتصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي، ما أدى إلى إصابة 15 مواطنًا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين إصابة 15 شخصًا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

حادث تصادم الصحراوى بالمنيا الصحراوي الغربي اصابة 15 مواطنا النيابة العامة سيارة ميكروباص

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم أتوبيس وملاكى بأسوان

مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم بالبحيرة

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

4 مصابين في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

9 مصابين فى حادث تصادم داخل موقف الأردنية بالشرقية

الأكثر قراءة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

مخططات الانقلاب العسكرى فى إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بتسجيلات سرية و"لواء جولانى"

بعد ساعات من زفافهما.. وفاة عريس وإصابة زوجته في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة