حادث مروع وإصابة 15 مواطنًا فى المنيا

وقع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا، بالقرب من طريق بلنصورة الصحراوي الغربى، أسفر عن إصابة 15 مواطنًا.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا يفيد بتصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي، ما أدى إلى إصابة 15 مواطنًا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين إصابة 15 شخصًا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.