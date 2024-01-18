9 مصابين فى حادث تصادم داخل موقف الأردنية بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر بمحافظة الشرقية.

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين مكروباص، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات مختلفة.

وجرى الدفع بمرفق الإسعاف ونقل 9 مصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات والمواطنين.