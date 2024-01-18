الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

9 مصابين فى حادث تصادم داخل موقف الأردنية بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 9 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر بمحافظة الشرقية.

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم

 

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين مكروباص، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات مختلفة.

 

وجرى الدفع بمرفق الإسعاف ونقل 9 مصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات والمواطنين.

امن القاهرة المرور محكمة حوادث قتل وزارة الداخلية تحريات المباحث

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمنشأة القناطر

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

تصرف بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

وزير الداخلية الإيرانى يكشف جنسية القتلى التسعة فى الهجوم الباكستانى

"ألماس" بمليون جنيه.. التحقيق فى سرقة شقيقة حلا شيحة داخل مركز تجميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين