الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمنشأة القناطر

سيارات الاسعاف لنقل
سيارات الاسعاف لنقل المصابين

شهد مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية توك توك بدائرة المركز.

وتلقي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية توك توك مما تسبب في إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

منشأة القناطر الجيزة اصابة 4 أشخاص حادث تصادم سيارة نقل دراجة نارية

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