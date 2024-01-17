إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بمنشأة القناطر
شهد مركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية توك توك بدائرة المركز.
وتلقي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية توك توك مما تسبب في إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.