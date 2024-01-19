السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى سوهاج الجامعى يستقبل 14 مصابًا فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تطورات الحالة الصحية للمصابين بحادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي، مؤكدًا أنهم جميعًا بصحة جيدة وحالاتهم مستقرة.

ووجه "النعماني" بتوفير سبل الرعاية الصحية للمصابين، الذين يتلقون علاجهم بالمستشفي الجامعي القديم حتى تماثلهم للشفاء.

وقال الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن المستشفي الجامعي القديم استقبل 14 مصابًا في الحادث، وتنوعت الإصابات بين كدمات وجروح متفرقه بالجسم واشتباه في كسور.

والمصابون في الحادث هم كل من "نديم رفعت محمود- 24 سنة"، "محمد يوسف- 23 سنة"، "فوزية أحمد أحمد خليفة- 55 سنة"، "رسمية أحمد أحمد- 45 سنة"، "عبدالله محمود خلف - 25 سنة"، "ياسين محمد- 5سنوات"، "منتصر عناية الله نعمان- 53 سنة"، "فايزة أحمد أحمد - 45 سنة"، "محمد رابي فتحي"، "وفاء إبراهيم علي -51 سنة"، "محمد عابدين- 32 سنة"، "سهير زكي- 45 سنة"، "حسن محمد عبدالواحد - 21 سنة"، "خليل محمد إبراهيم - 75 سنة".

حسان النعماني سوهاج المصابين انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي

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