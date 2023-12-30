السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات الأقصر تقضى بإعدام شاب قتل زوجته بعد 40 يوم زواج

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، إعدام شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يدعى "إ.ج" لاتهامه بقتل زوجته "خ.1"، 17 سنة، بعد مرور 40 يومًا من زواجهما فى نجع الرضوانية بقرية البغدادى، شنقًا لاتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي عقب تلقى مديرية أمن الأقصر بلاغًا يفيد باختفاء فتاة تدعى "خلود.ا" 17 عامًا، مقيمة بنجع الرضوانية بقرية البغدادي، وذلك لأكثر من شهر بعد مرور 40 يومًا من زواجها بالشاب "إ.ج" 23 سنة، وتم تشكيل فريق من رجال المباحث وتبين أن وراء الواقعة زوجها، الذي اعترف بقتلها بالضرب بشومة على رأسها حتى فارقت الحياة، وقام بدفنها فجرًا خوفًا من افتضاح أمره، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقتها، وأصدرت المحكمة قرارها بالإعدام شنقًا للمتهم.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، الثلاثاء الماضى، حكمها النهائي على "أميرة.أ.م" المتهمة بقتل الطفل "إبراهيم سيد حسانى" فى نجع العقاربة بمدينة الطود، وذلك عقب إحالة أوراقها إلى فضيلة المفتى فى الجلسة الماضية، وتأييد فضيلة المفتى لحكم الإعدام.

وعقدت جلسة القضية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس محكمة جنايات الأقصر، وذلك فى القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات الأقصر، والمقيدة برقم 1154 جنايات الأقصر، والمعروفة بقضية طفل نجع العقاربة بالأقصر قتيل برميل المش، والتي هزت الشارع الأقصري، وخلال مسيرة الجلسات رفض طلب محامي المتهمة باستدعاء شهود جدد في القضية، حيث إنه خلال الجلسات الماضية فى نهاية ديسمبر الماضي، رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمة باستدعاء شهود جدد، لعدم ثبوت ذلك فى أدلة التحقيقات، واكتفى القاضي بالاستماع لشهادة وتقرير الطبيب الشرعي، حيث استبعدت المحكمة طلبات دفاع المتهمة واستمتع إلى شهادة والد الطفل "سيد حسان"، والذي سرد تفاصيل الواقعة بالكامل منذ اختفاء طفلة حتى وصول الشرطة إليه.

إعدام شاب قتل زوجته الأقصر جنايات الأقصر قضت محكمة

مواد متعلقة

جنايات الأقصر تؤيد حكم الإعدام على المتهمة بقتل طفل نجع العقاربة بالأقصر

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: إعلان أسعار استرشادية لـ7 سلع استراتيجية لضبط الأسعار

آخر تفاصيل مفاوضات الأهلى للتعاقد مع الفلسطينى وسام أبوعلى

تحليق مكثف لطيران الجيش السودانى فى سماء الخرطوم.. وانقطاع التيار الكهربائى بعدة أحياء

رحيل محمد الشناوى عن الأهلى يناير المقبل.. القرار فى يد إدارة النادى

بشرى سارة.. موعد صرف معاشات يناير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

مات بـ3 طعنات دفاعًا عن شقيقه فى حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيجارو" الفرنسية؟: توقيت طوفان الأقصى.. أزمات الحرب على غزة

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة