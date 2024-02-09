الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام بـ87 سنة سجنًا

حبس
حبس

أسفرت جهود  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (مزارع - مقيم بمحافظة البحيرة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 31 سنة وكفالات مالية، فى عدد 33 حكم (جزئى، مستأنف ) بتهم ( تبديد).

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة بنى سويف)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس أكثر من 32 سنة، فى عدد 35 حكم (جزئى - مستأنف ) بتهم (تبديد).

وضبط (عاطل - مقيم بمحافظة بنى سويف)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس أكثر من 24 سنة، فى عدد 30 حكم (جزئى، مستأنف ) بتهم (تبديد).

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام وزير الداخلية محافظة البحيرة محافظة بني سويف

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