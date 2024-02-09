الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز مقتل سائق توكتوك فى كرموز

جثة
جثة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة كرموز وتم ضبط مرتكبى الواقعة

تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة "سائق توك توك، له معلومات جنائية" داخل الشقة سكنه بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عن أن وراء إرتكاب الواقعة "سائق مركبة توك توك، له معلومات جنائية، وشقيقه - مقيمان بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لخلافات بينهما،  حيث حدثت بينهم مُشادة كلامية تطورت لمُشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بخنق المجنى عليه حتى فارق الحياة ولاذ بالهرب. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة البحث الجنائى مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة كرموز سائق توك توك قطاع الأمن العام

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