ضبط 316 قضية مخدرات و142 سلاحا ناريا وتنفيذ 84278 حكما قضائيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 316 قضية مخدرات، و142 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84278 حكما قضائيا متنوعا.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ضبط 353 متهما في قضايا المخدرات

فى مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط 316 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 353 متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (124،142 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (37،470 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16،154 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11،700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3،601 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (935 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (835 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 690 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 200 جرام).

عدد (1311) قرص مخدر.

ضبط 142 قطعة سلاح نارى بحوزة 122 متهما

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط (142 قطعة سلاح نارى بحوزة 122 متهما).. وذلك على النحو التالى:

(5) بنادق آلية.

(18) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(113) فرد محلى.

(185) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(264) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84278) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(330) حكم جناية.

(27152) حكم حبس جزئى.

(4518) حكم حبس مستأنف.

(41297) حكم غرامة.

(10981) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (11) متهم ارتكبوا (13) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (13) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (20) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (278) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (23012) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (47) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.