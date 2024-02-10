ضبط عاطل نصب على المواطنين في الزاوية الحمراء

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالزاوية الحمراء.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) بالنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تقديم خدمات في شتى المجالات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين على النحو المشار إليه وأنه وراء ارتكاب 6 وقائع نصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.