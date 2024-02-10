ضبط عيادة غير مرخصة يديرها غير مؤهلين بسوهاج

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة سوهاج، من ضبط عيادة غير مرخصة لممارسة أنشطة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، حيث ادّعى أشخاص غير مؤهلين علاج آلام وقرحة القدم السكري والسرطان وغيرها من الأمراض بضغط الأكسجين، وعمل جلسات للمرضى بمبالغ كبيرة.

وعلى الفور، وبتوجيهات من الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تم مداهمة المكان وضبط الأدوات المستخدمة، حيث وجد بالمكان أكياس دم فارغة وجاهزة للسحب من المرضى دون وجود أدنى مستوى لاحتياطات مكافحة العدوى أو الحفظ، وكذلك وجود عدد من المحاقن جاهزة للاستخدام، ومستلزمات طبية تستخدم في الجلسات، وغيرها من الأدوات والمستلزمات.

وعلى الفور تم تحريز المضبوطات، وعمل المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفات ومرتكبيها.

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة أن مديرية الصحة بسوهاج تكثف حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، موضحًا أنه لا تهاون في المساس بصحة المواطنين، وسنلاحق معدومي الضمائر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.