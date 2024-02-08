الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة سوهاج" يعقد اجتماعًا موسعا مع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اجتماعا موسعًا مع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات ومسئولي  المالية ورؤساء اقسام ووحدات الكلي الصناعي وكذلك الصيدلي الأول بجميع المستشفيات، بهدف مناقشة آليات العمل بمنظومة الإمداد الدوائي والمستلزمات الطبية والمعوقات التي قد تواجه المسئولين  الماليين، أثناء عملهم على المنظومة وكيفية التعامل معها وتدريب كافة القائمين على المنظومة.

وذلك بحضور الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي وممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة.

ضرورة تدريب جميع الكوادر المالية لضمان جودة عملهم وتلافي أي أخطاء من شأنها إعاقة العمل

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة تدريب جميع الكوادر المالية لضمان جودة عملهم وتلافي أي أخطاء من شأنها إعاقة العمل، كما ناقش الاجتماع أيضًا انضباط سير العمل بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية بجميع أرجاء المحافظة.

وأكد " ابوهاشم" على ضرورة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بصورة يومية مشددًا ايضا على المتابعة المستمرة لكافة المنافذ التي تقدم الخدمة للمواطنين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة و انضباط الأطقم الطبية ومدى رضا الجمهور عنها، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وأننا نسعى دائما لتذليل جميع العقبات أمامه مؤكدًا على دعم القيادة السياسية الكامل  للقطاع الصحي بالمحافظة وأن المواطن يحظي بإهتمام بالغ وهناك مئات من المشاريع الصحية  بالمحافظة منها ما تم الانتهاء منه ومنها لا يزال العمل جاريا به.

 زيارة مفاجئة لمستشفى ساقلته المركزي ليلًا

على الجانب الاخر، تفقد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي  بالمديرية مستشفي ساقلته المركزي ليلًا، وذلك لمتابعة سير العمل بها وتفقد أبو هاشم سير العمل بالمستشفي مشددًا على ضرورة الإلتزام بالزي الخاص بكل فئة بالمستشفي لسهولة تعرف المواطن علي مقدم الخدمة الطبية له، كما شدد على الالتزام بقواعد وسياسات مكافحة العدوي  ومستوي النظافة العامة. 

كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعداد خطة تدريبية لجميع الكوادر التمريضية والفنية بالمستشفي، وخاصة كوادر اقسام الرعايات المركزة والطوارئ والحضانات والعمليات،  وذلك ليكونوا في جاهزية تامة ويمكن الإعتماد عليهم عند إستلام المستشفي الجديد وتشغيلها.

الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي المستلزمات الطبية وزارة الصحة

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