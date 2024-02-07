الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإعدام لـ10 متهمين والمؤبد لـ11 آخرين لاتجارهم في المخدرات بسوهاج

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها اليوم الأربعاء، بإجماع الآراء وبعد أخذ رأى فضيلة المفتى بالإعدام شنقًا لـ 10 متهمين (4 حضورى و6 غيابى) ومعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا للإتجار في المخدرات بدائرة مركز المراغة، وحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، وإطلاقهم الرصاص على الشرطة أثناء محاولة ضبطهم.
 صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى العام المنقضى، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المخدرات ومزاولة نشاط واسع في الإتجار في المخدرات والترويج لها بين المدمنين، وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات، تم تنفيذ حملة مكبرة على المتهمين بقرية "الأخيضر" بدائرة مركز المراغة، وأثناء القبض عليهم أطلقوا الرصاص على الشرطة من أسلحة نارية غير مرخصة بحوزتهم، وتمكنت القوات من ضبط عدد منهم، وعثر بحوزتهم على كميات من مخدرات «الهيروين، والحشيش، والأفيون، والشابو»، كما تم ضبط أسلحة آلية غير مرخصة بحوزتهم وأسلحة بيضاء، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة، وجرى تحديد 21 متهمًا في القضية، وتم ضبط 11 متهمًا منهم، وجرى إحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت المحكمة واجهتهم بتهمه تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار في المخدرات ومزاولة نشاط واسع في الإتجار في المخدرات والترويج لها بين المدمنين، وعقب تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات، تم تنفيذ حملة مكبرة على المتهمين بقرية "الأخيضر" بدائرة مركز المراغة، وأثناء القبض عليهم أطلقوا الرصاص على الشرطة من أسلحة نارية غير مرخصة كانت بحوزتهم.

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