وكيل "صحة سوهاج" يتفقد مستشفى ساقلته المركزى

تفقد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بـمحافظة سوهاج، يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي وأحمد عز مدير مكتب وكيل الوزارة ومحمد جلال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية مستشفي ساقلته المركزي ليلًا.

جاء ذلك لمتابعة سير العمل بها وتفقد أبو هاشم سير العمل بالمستشفى، مشددًا على ضرورة الالتزام بالزي الخاص بكل فئة بالمستشفى لسهولة تعرف المواطن على مقدم الخدمة الطبية له. كما شدد على الالتزام بقواعد وسياسات مكافحة العدوى ومستوى النظافة العامة.



ووجه وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بإعداد خطة تدريبية لجميع الكوادر التمريضية والفنية بالمستشفي وخاصة كوادر اقسام الرعايات المركزة والطوارئ والحضانات والعمليات، وذلك ليكونوا في جاهزية تامة ويمكن الاعتماد عليهم عند تسلم المستشفى الجديد وتشغيله.



كما تفقد وكيل صحة سوهاج ومرافقوه وبحضور الدكتور جيمي جمال مدير إدارة ساقلته الصحية الأعمال الجارية بالمستشفي الجديدة ونسبة الإنجاز بها مشيدًا بحجم الأعمال مؤكدًا متابعة الأعمال الإنشائية بجميع المستشفيات قيد التطوير ورفع الكفاءة، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من الأعمال بتلك المشاريع سيتم تجهيزها فورًا وتشغيلها.



وأثناء التفقد والمتابعة استمع وكيل صحة سوهاج، إلى عدد من المواطنين حرصوا علي الإدلاء بآرائهم وطلباتهم ورؤيته، مؤكدًا لهم أن الجميع حريصون علي تقديم أفضل الخدمات لأهالينا من المرضي.

وناشد وكيل صحة سوهاج الجميع بالتكاتف من أجل البناء والتعمير، وأن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتوفير جميع الخدمات الطبية له بجودة وكفاءة عالية.